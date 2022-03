Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Fahrraddiebstahl

Am Dienstag, 1. März 2022, zwischen 19.30 Uhr und 20.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Gudereit City Damenfahrrad, welches seitlich, an der Eingangstür eines Verbrauchermarktes in der Falkenrotter Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Dinklage - Einbruch

Am Donnerstagnachmittag, 3. März, 2022, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person Zugang zu einer Wohnung in der Sanderstraße. Es wurden u.a. Bargeld, eine Spardose und Personaldokumente entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Mittwoch, 2. März, 2022, 17.00 Uhr und Donnerstag, 3. März 2022, 14.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person den Lack eine BMW X1 auf der gesamten Beifahrerseite. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, 3. März 2022, 19.30 Uhr fuhr ein 23-jähriger Autofahrer aus Drebber auf der Diepholzer Straße und geriet in eine Kontrolle der Polizei. Die Polizeibeamten hatten den Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 3.März 2022, 07.20 Uhr fuhr ein 36-jähriger Autofahrer aus Lohne auf der Vechtaer Straße in Fahrtrichtung Vechta. Kurz vor einem Kreisverkehr musste er verkehrsbedingt warten. Der nachfolgende Fahrer eines Pkw, ein 24-jähriger aus Lohne, fuhr auf den Wagen des 36-jährigen Mannes auf. Durch den Unfall erlitt der 36-Jährige leichte Verletzungen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 2. März 2022, zwischen 13.30 Uhr und 13.45 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug einen Opel Corsa, welcher auf einem Parkplatz in der Falkenrotter Straße stand und entfernte sich anschließend unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 03. März 2022, 08.38 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem VW Golf, auf dem Parkplatz im Adenauerring, einen Tesla Modell 3, indem er beim Aussteigen gegen die Fahrertür stieß. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lohne unter 04442-80846-0 in Verbindung zu setzen.

Damme - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 3. März 2022, um 15.55 Uhr fuhr ein 26-Jähriger Autofahrer aus Neuenkirchen-Vörden auf de Ohlkenbergsweg und wollte nach links in die Holdorfer Straße abbiegen. Dabei kam zum Zusammenstoß mit einem 36-jährigen Autofahrer aus Holdorf, der die Holdorfer Straße in Richtung Damme befuhr und in den Ohlkenbergsweg abbiegen wollte. Der Holdorfer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Lohne - Zeugenaufruf

In der Nacht von Freitag, 25. Februar 2022, auf Samstag, 26. Februar 2022, kam es in Lohne, im Bereich der Märschendorfer Straße, möglicherweise zu einer strafbaren Handlung zum Nachteil eines 32-jährigen Mannes aus Lohne. Der Mann wurde leicht verletzt in den Morgenstunden des 26. Februar 2022 in einem Krankenhaus behandelt. Ursache und Herkunft seiner Verletzungen ließen sich bislang nicht konkretisieren, weshalb die Polizei auf die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen ist: Die Insassen eines weißen Mercedes Benz Vito, die in der Nacht von Freitag, 25. Februar 2022, auf Samstag, 26. Februar 2022, in der Zeit von 01.30 Uhr bis 02.30 Uhr in 49393 Lohne, Märschendorfer Straße auf eine verletzte Person getroffen sind, mögen sich unter der Telefonnummer (04442) 808460 bitte umgehend mit der Polizeistation Lohne in Verbindung setzen. Ebenso werden mögliche Zeugen, die an der genannten Örtlichkeit verdächtige Umstände beobachtet haben, gebeten, sich bei der Polizei in Lohne zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell