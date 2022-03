Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Sachbeschädigung an PKW

Am Mittwoch, 02. März 2022, zwischen 14.00 Uhr und 16.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter Am Markt einen in einer Parkbucht vor einem Haus abgestellten schwarzen PKW Mercedes Benz C 180 Coupe im Bereich der Motorhaube. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter Tel.: (04443) 977490 entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 02. März 2022, kam es um 07.50 Uhr in der Schulstraße zu einem Verkehrsunfall: Eine 52-Jährige Frau aus Lohne befuhr mit ihrem Pkw die Schulstraße in Richtung Lange Straße. Eine 56-jährige Frau aus Dinklage befuhr mit ihrem E-Bike in gleicher Richtung den Geh-und Radweg entlang der Schulstraße. Als die 52-Jährige nach links in die Einfahrt der Schule einbiegen wollte, übersah sie die Fahrradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrradfahrerin verletzte sich leicht. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 1000 Euro.

Damme - Verstöße Pflichtversicherungsgesetz

Am Dienstag, 01. März 2022, wurden gegen 13.25 Uhr im Westring zwei 17-jährige Jugendlicher aus Damme auf einem Elektro-Scooter festgestellt, obwohl für die Scooter kein Versicherungsschutz bestand. Den Jugendlichen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Verstöße Pflichtversicherungsgesetz

Am Mittwoch, 02. März 2022, wurde um 08.15 Uhr in der Marschstraße ein 16-jähriger Jugendlicher aus Vechta auf einem Kleinkraftrad festgestellt, für das keine aktuelle Hauptversicherung bestand.

Gegen 10.15 Uhr wurde im Graskamp ein 28-jähriger Mann aus Vechta auf einem Elektro-Scooter festgestellt, obwohl für den Scooter kein Versicherungsschutz bestand.

Um 15.20 Uhr wurde in der Sprengepielstraße ein 14-Jähriger E-Scooter-Fahrer aus Vechta festgestellt, für dessen Fahrzeug ebenfalls kein gültiger Versicherungsschutz bestand.

Den jeweiligen Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Lohne - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Dienstag, 01. März 2022, gegen 10.40 Uhr, wurde in der Landwehrstraße ein 38-jähriger Mann aus Lohne auf einem Elektro-Scooter festgestellt, obwohl für den Scooter kein gültiger Versicherungsschutz bestand. An seinem Fahrzeug befand sich noch das bereits abgelaufene Kennzeichen. Dem 38-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 02. März 2022, kam es gegen 07.40 Uhr auf der Bakumer Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 20-Jähriger aus Steinfeld befuhr mit seinem PKW die Bakumer Straße in Richtung Keetstraße. Ein 37-Jähriger aus Lohne befuhr mit seinem PKW die Keetstraße und beabsichtigte, an der Kreuzung nach links auf die Dinklager Straße aufzubiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden PKW des 20-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß mit Sachschaden an beiden PKW. Die Beteiligten blieben unverletzt.

Lohne - -Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 02. März 2022, kam es um 13.30 Uhr auf der Lerchentaler Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 62-jähriger Mann aus Lohne befuhr mit seinem Gespann (Bulli samt Anhänger) die Lerchentaler Str. in Richtung Brombeerweg. Gleichzeitig kam eine 40-jährige Frau aus Lohne mit ihrem Pkw die Lerchentaler Straße in Richtung Weißdornweg entgegengefahren. Dabei missachtete der 62-Jährige die für ihn erforderliche Sorgfaltspflicht und prallte mit dem Pkw der 40-Jährigen zusammen. Es entstand Sachschaden an beiden Pkw. Verletzt wurde niemand.

Goldenstedt - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 02. März 2022, 11.10 Uhr befuhr ein 50-Jähriger aus Goldenstedt mit einem Kleinkraftrad die Hauptstraße in Goldenstedt, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Der 50-Jährige konnte lediglich eine Prüfbescheinigung vorweisen, welche ihm das Führens eines Kleinkraftades bis 25km/h erlaubt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Goldenstedt - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 02. März 2022, 10.00 Uhr, befuhren eine 72-jährige Frau aus Goldenstedt und ein 67-jähriger Mann aus Drentwede in genannter Reihenfolge die Vechtaer Straße in Richtung Lutten. Die 72-Jährige beabsichtigte, nach links in den Lückenkamp einzubiegen und betätigte dazu den linken Fahrtrichtungsanzeiger. Der 67-Jährige überholte während des Abbiegevorgangs der Goldenstedterin. Dabei kam es zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge. Der PKW des 67-Jährigen kam von der Fahrbahn ab und durchbrach den Zaun eines Grundstückes. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 8000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 02. März 2022, gegen 17.25 Uhr, befuhr ein 25-Jähriger aus Vechta mit seinem Fahrrad den Radweg der Münsterstraße in Fahrtrichtung Große Straße in Vechta. Auf Höhe der Einmündung Brägelmannstraße musste der Radfahrer einem Hindernis ausweichen und prallte infolgedessen mit einem am rechten Straßenrand ordnungsgemäß geparkten Pkw Ford Galaxy zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Der Radfahrer wurde mit einem Rettungswagen leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell