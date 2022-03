Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe OT Neuscharrel - Einbruch in Vereinsheim

Am Mittwoch, den 02.März 2022, zwischen 00.30 Uhr und 07.45 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Vereinsheim am Pastorenpad ein. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-93160 entgegen.

Saterland- Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 01.März 2022, gegen 12.30 Uhr, kam es auf dem Schulparkplatz an der Mootzenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen dort abgestellten blauen PKW Mitsubishi Grandis einer 37-Jährigen aus dem Saterland im Bereich des vorderen linken Kotflügels und entfernte sich von der Unfallstelle. Am Mitsubishi entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Saterland unter Telefonnummer 04498-923770 in Verbindung zu setzen.

Saterland - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, den 02.März 2022, gegen 16.35 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Saterländer mit seinem Fahrrad die Dessauer Straße. Im Einmündungsbereich zur Erfurter Straße kam ihm ein/e bislang unbekannte/r Fahrzeugführer/-in mit einem älteren blauen PKW entgegen, so dass der Radfahrer ausweichen musste und zu Fall kam. Der 19-jährige erlitt leichte Verletzungen. Der/die Fahrer/in setzte seine/ihre Fahrt fort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Saterland unter Telefonnummer 04498-923770 in Verbindung zu setzen.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 28.Februar 2022, gegen 12.00 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Straße Zur Fleischmehlfabrik zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen dort abgestellten schwarzen PKW Renault Twingo einer 30-Jährigen aus Oldenburg und entfernte sich von der Unfallstelle. Am Twingo entstand Sachschaden im Bereich des vorderen linken Stoßfängers in Höhe von 600 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-93160 entgegen.

