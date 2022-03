Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für die Landkreise Cloppenburg und Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta - dringende Warnung vor Trickdiebstählen

Erst gestern, sowie auch bereits in den zurückliegenden Wochen, kam es in den Verbrauchermärkten in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta zu zahlreichen Geldbörsendiebstählen - bevorzugt zum Nachteil von Frauen mittleren und gehobenen Alters.

In drei Fällen kam es im unmittelbaren Anschluss auch direkt zu sogenannten Verwertungstaten, d.h., der bzw. die Täter hoben mit den in den Geldbörsen befindlichen Zahlungskarten samt dort hinterlegten PIN-Nummern Bargeldbeträge im vierstelligen Bereich von den Konten der Geschädigten ab:

Erst gestern, am 01. März 2022, kam es zwischen 12.00 Uhr und 12.20 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Warthestraße zum Diebstahl der Geldbörse einer 75-jährigen Cloppenburgerin aus ihrer verschlossenen Einkaufstasche. Bereits kurz nach der Tat wurde mit der EC-Karte der 75-Jährigen in einer Bankfiliale Geld abgehoben (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5160746).

Am Donnerstag, 10. Februar 2022, zwischen 10.30 Uhr und 10.40 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person in einem Supermarkt in der Langen Straße die Geldbörse aus der Einkaufstasche einer 75-jährigen Frau aus Essen (Oldenburg). Anschließend wurde die Bankkarte missbräuchlich genutzt (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5144292).

Am Donnerstag, 24. Februar 2022, gegen 11.25 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter in einem Verbrauchermarkt in der Florianstraße die Geldbörse einer 78-jährigen Saterländerin. Mit der in ihrer Geldbörse befindlichen Bankkarte wurden im Anschluss an den Diebstahl mehrere Abbuchungen von ihrem Konto getätigt. Siehe hierzu auch unsere Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5156707

Die Polizei warnt an dieser Stelle noch einmal eindringlich davor, Zahlungskarten niemals zusammen mit der dazugehörigen notierten PIN bei sich zu führen.

Die Tricks der Taschendiebe

Zumeist gehen Taschendiebe in Teams von mehreren Tätern arbeitsteilig vor. Dabei nutzen sie Tricks oder schlagen nach einem selbst verursachten Gedränge zu. Opfer von Taschendiebstahl werden vor allem Frauen. Das Repertoire der Taschendiebe ist äußerst umfangreich, fast täglich werden neue Tricks bekannt: Im Supermarkt fragen Fremde ihr späteres Opfer zum Beispiel nach einer bestimmten Ware. Während es danach sucht, wird die Tasche am Einkaufswagen ausgeräumt.

So schützen Sie sich vor Taschendieben:

- Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Nehmen Sie nur so viel Bargeld und Zahlungskarten mit, wie Sie tatsächlich benötigen. - Tragen Sie Geld, Zahlungskarten, Papiere und andere Wertgegenstände immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab. - Wenn es doch zum Diebstahl gekommen ist und Ihnen Ihre Zahlungskarte entwendet wurde, lassen Sie diese sofort mit dem Sperrnotruf 116 116 sperren.

Wenn sich Ihre Bank diesem Notruf nicht angeschlossen hat, wenden Sie sich direkt an Ihr Kreditinstitut.

- Damit Ihre Debitkarte (z.B. girocard, früher EC-Karte) auch für das elektronische Lastschriftverfahren gesperrt werden kann, für das Sie lediglich eine Unterschrift brauchen, müssen Sie den Verlust bei der Polizei melden. Erst dann wird die Karte beim Bezahlen in Geschäften auch im Lastschriftverfahren abgelehnt.

Weitere Informationen dazu erhalten Sie auch unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell