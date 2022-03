Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 01. März 2022, gegen 17.10 Uhr, kam es in der Universitätsstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 20-Jähriger aus Walsrode fuhr mit seinem PKW rückwärts aus einer Parklücke. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem geparkten PKW einer 21-Jährigen aus Vechta. Es entstand Sachschaden im Bereich der Fahrzeugfront in Höhe von 450 Euro. Der 20-Jährige stieg aus, begutachtete den Schaden und entfernte sich zunächst vom Unfallort, kehrte aber später zurück.

Damme - Brand eines Hühnerstalls

Am Dienstag, 01. März 2022, gegen 20.15 Uhr ereignete sich ein Brand in einem Hühnerstall an der Hufeisenstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Stroh in dem derzeit leerstehenden Stall in Brand. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Damme löschten das Feuer. Über die Schadenshöhe liegen bislang keine Angaben vor.

Damme - Fahren ohne Fahrerlaubnis i.V.m. Betäubungsmitteleinfluss

Ein 44-Jähriger aus Bohmte befuhr am Dienstag, 01. März 2022, um 18.00 Uhr, die Hunteburger Straße mit einem Pkw. Im Zuge einer Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer Betäubungsmittel konsumiert haben könnte. Da der 44-Jährige die Durchführung eines Drogen-Vortests verweigerte, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Dem 44-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln eingeleitet. Weiterhin wurde ein gesondertes Verfahren gegen die Halterin des Pkw eingeleitet, da diese es zugelassen hatte, dass ihr Fahrzeug von dem 44-Jährigen genutzt wurde, obwohl er keine Fahrerlaubnis hat.

Lohne - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Dienstag, 01. März 2022 wurde gegen 22.45 Uhr auf der Vechtaer Straße ein 36-jähriger PKW-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer Betäubungsmittel konsumiert haben könnte. Die Durchführung eines Drogen-Vortests verlief positiv. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Dem 26-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und Verkehrsordnungswidirgkeitenverfahren eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 01. März 2022, kam es gegen 13.15 Uhr in der Brinkstraße zu einem Verkehrsunfall: Eine 61-Jährige aus Lohne befuhr mit ihrem PKW die Brinkstraße. Im Verlaufe der Fahrt kam sie aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei überfuhr sie zunächst einen Poller und anschließend ein am Straßenrand befindliches Beet. Im Anschluss daran stieß sie frontal mit dem PKW eines 39-Jährigen aus Lohne zusammen, welcher ordnungsgemäß auf einem Parkstreifen in Höhe eines dortigen Verbrauchermarktes stand. Durch den Unfall war der PKW der 61-Jährigen nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die 61-Jährige blieb unverletzt. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen keine Informationen vor.

Steinfeld - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Dienstag 01. März 2022, gegen 18.05 Uhr, wurde in der Dammer Straße ein 20-Jähriger aus Steinfeld einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass für den PKW des 20-Jährigen kein Versicherungsschutz bestand. Durch die eingesetzten Beamten wurde das PKW-Kennzeichen entstempelt und ein Strafverfahren gegen den 20-Jährigen eingeleitet.

Steinfeld - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 01. März 2022, kam es gegen 15.40 Uhr auf der Großen Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 73-Jährige aus Holdorf befuhr mit ihrem PKW die Straße Im Krimpel und beabsichtigte, nach links auf die Große Straße abzubiegen. Sie übersah dabei einen von rechts kommenden, bevorrechtigten 18-jährigen Fahrer eines Kraftrades. Dieser wich dem PKW aus und kam zu Fall. Er verletzte sich leicht und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Krad entstand Sachschaden.

Holdorf - Betriebsunfall

Am Mittwoch, den 02. März 2022 ereignete sich um 02.55 Uhr in einem milchverarbeitenden Betrieb an der Dammer Straße ein Betriebsunfall: Ein 38-Jähriger Mitarbeiter aus Holdorf erlitt durch spritzendes, heißes Kondenswasser aus einem sog. Eindampfer leichte Verbrennungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell