Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte- Verkehrsunfallflucht mit schwer verletztem Kradfahrer

Warendorf (ots)

Am 14.12.2021 befuhr ein 17-Jähriger aus Telgte mit seinem Kleinkraftrad die B 64 von Telgte in Richtung Warendorf. Gegen 19:25 Uhr fuhr aus der Zufahrt Raestrup ein bisher unbekanntes Fahrzeug auf die B 64 ohne auf das Kleinkraftrad zu achten. Der 17-Jährige verlor dadurch die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der bisher unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt in unbekannte Richtung fort und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Ein 57-Jähriger Taxifahrer aus Warendorf befand sich hinter dem Kleinkraftrad und fuhr ebenfalls in Richtung Warendorf. Er konnte vor der gestürzten Person ausweichen, stieß jedoch mit seinem Fahrzeug gegen das Kleinkraftrad wodurch Schaden entstand. Der 17-Jährgie wurde schwerverletzt einem Krankenhaus in Münster zugeführt. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell