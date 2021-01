Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Brand in einer Pflegeeinrichtung

Frankfurt am Main (ots)

(tka) Gegen 4 Uhr am Mittwochmorgen wurde der Feuerwehr Frankfurt ein Brand in einer Pflegeeinrichtung in der Gutleutstraße gemeldet. Die ersten Einsatzkräfte waren nach drei Minuten vor Ort und leiteten umgehend die Menschenrettung und Brandbekämpfung ein. Eine Person konnte von den Einsatzkräften der Feuerwehr aus der Wohnung gerettet werden. Diese wurde mit Verbrennungen dem Rettungsdienst übergeben und in eine Klinik transportiert. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, umliegende Wohnungen waren nicht betroffen. Insgesamt waren der Rettungsdienst und die Feuerwehr mit 9 Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften im Einsatz. Der Einsatz war gegen 5:15 Uhr beendet. Über die Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden, die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

