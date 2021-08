Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Flucht

Rheinbreitbach (ots)

Am Dienstagabend kollidierte ein Mercedes-Vito mit einen geparkten Pkw in der Hauptstraße in Rheinbreitbach. Im Anschluss setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort. Das flüchtige Fahrzeug konnte nach Zeugenhinweis ermittelt werden, die abschließenden Ermittlungen zum Fahrzeugführer dauern an.

