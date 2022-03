Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl eines Pedelec

Zwischen Samstag, 26. Februar 2022, 20.00 Uhr, und Sonntag, 27. Februar 2022, 10.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Hufeisenstraße das schwarze Pedelec KALKHOFF Impuls HS eines 72-Jährigen aus Damme. Das Fahrrad hat eine Rahmengröße von 46 cm und verfügt über eine 8-Gang-Nabenschaltung. Am Fahrradlenker ist ein Korb zum Einklicken angebracht. Zudem befand sich eine sogenannte Einhängetasche von Haberland am Fahrrad. Das Pedelec war im Tatzeitraum auf der Terrasse des 72-Jährigen abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Diebstahl an PKW

Von Sonntag, 27. Februar 2022, 20.00 Uhr, bis Montag, 28. Februar 2022, 08.00 Uhr, begaben sich unbekannte Täter in Vechta, Vechtaer Marsch, auf das Grundstück eines 35-Jährigen aus Vechta und entwendeten die Gitterblenden der Nebelscheinwerfer eines roten PKW Audi A1. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441.943-0 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

Von Freitag, 25. Februar 2022, 13.00 Uhr, bis Montag, 28. Februar 2022, 07.45 Uhr, begaben sich unbekannte Täter in Vechta, Brüsseler Straße, auf das Gelände der dortigen Christophorus-Schule. Hier beschädigten sie die Verglasung des Seiteneingangs. Der hierdurch entstandene Schaden beläuft sich auf 1000,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Diebstahl von Winterreifen

Am vergangenen Wochenende, von Samstag, 26. Februar 2022, 17.00 Uhr, bis Sonntag, 27. Februar 2022, 13.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter vier silberfarbene Felgen mit Winterreifen, die auf einem Pkw-Parkplatz vor dem Wohnhaus eines 75-Jährigen an der Straße An der Bleiche lagerten. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Damme - Diebstahl einer Geldbörse

Am Freitag, 25. Februar 2022, zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in einem Verbrauchermarkt in der Wiesenstraße die schwarze Leder-Geldbörse samt Inhalt einer 65-Jährigen aus Damme aus einer Gürteltasche, welche sich zum Tatzeitpunkt in einer Tasche im Einkaufswagen der Geschädigten befand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter Tel.: (05491) 999360 entgegen.

Goldenstedt - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 26. Februar 2022, wurde um 14.25 Uhr im Bussardweg ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus Goldenstedt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Diese war kurz zuvor aufgrund des Verdachts der Teilnahme an einem illegalen Autorennen beschlagnahmt worden. Dem 20-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Goldenstedt - Verkehrsunfall

Am Montag, 28. Februar 2022, gegen 16.35 Uhr, befuhren ein 51-Jähriger aus Vechta, ein 36-Jähriger aus Friesoythe und ein 39-Jähriger aus dem Saterland mit ihren PKWs in genannter Reihenfolge in Goldenstedt die Landesstraße L881 in Fahrtrichtung Vechta. Im Streckenverlauf mussten die PKW-Fahrer aus Vechta und aus Friesoythe ihre Fahrzeuge bis zum Stillstand abbremsen. Dies erkannte der dahinterfahrende Saterländer zu spät und fuhr auf den PKW des 36-Jährigen auf. Dieser wiederum wurde auf den PKW des 51-Jährigen aufgeschoben. Der Fahrer aus dem Saterland erlitt leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden an allen PKWs. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen derzeit keine Informationen vor.

Lohne - Verkehrsunfall

Am Montag, 28. Februar 2022, kam es um 08.00 Uhr in der Brinkstraße zu einem Verkehrsunfall: Eine 44-Jährige aus Steinfeld befuhr mit ihrem Pedelec die Brinkstraße in Richtung Lohne. An der Einmündung zur Straße Am Waldbad wurde sie vom PKW eines 37-Jährigen aus Lohne erfasst und stürzte vom Fahrrad. Sie verletzte sich leicht. Am PKW des 37-Jährigen und am Pedelec der 37-Jährigen entstand leichter Sachschaden.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 25. Februar 2022, zwischen 14.30 Uhr und 15.00 Uhr kam es in der Lindenstraße auf dem Parkplatz des dortigen Baumarktes zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 72-Jähriger aus Lohne hatte seinen PKW SKODA Scala auf dem Parkplatz des Baumarktes abgestellt. Als er ihn nach einem dem Einkaufen wieder benutzen wollte, musste er feststellen, dass ein unbekanntes Fahrzeug gegen seinen PKW gestoßen war und die vordere rechte Stoßstange beschädigt hatte. Die hierdurch entstandene Schadenshöhe beträgt 800 Euro. Der Schadensverursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

