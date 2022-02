Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für die Landkreise Cloppenburg und Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg/Vechta - erneute Protestaktionen gegen die derzeitigen Corona-Maßnahmen

Am Montag, 28. Februar 2022, kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta wieder zu fünf nicht angezeigten Protestaktionen gegen die derzeit geltende Corona-Politik an denen ca. 135 Personen teilnahmen.

Demgegenüber standen insgesamt 65 Befürworter bei angemeldeten Versammlungen in Goldenstedt und Vechta. Die Polizei deklarierte die Ansammlungen als Versammlungen im Sinne des Versammlungsgesetzes und beauflagte sie entsprechend. Bemerkenswert ist, dass in Friesoythe keine versammlungsrechtlichen Aktionen festgestellt wurden.

Cloppenburg:

Um 18.00 Uhr hatten sich ca. 40 Personen auf dem Rathausvorplatz eingefunden. Um 18.30 Uhr war die Teilnehmerzahl auf insgesamt ca. 100 Personen angewachsen. Der Aufzug bewegte sich durch Innenstadt. Die Stimmung in der Versammlung war friedlich. Sie verlief ohne Vorkommnisse und endete gegen 19.00 Uhr wieder auf dem Rathausvorplatz. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet (Versammlungsleitung).

Friesoythe:

Keine versammlungsrechtlichen Feststellungen.

Vechta:

Bei der angemeldeten Versammlung vom Verein Contra e.V. wurden an den an verschiedenen Örtlichkeiten platzierten Infoständen ab 18.30 Uhr ca. 55 Teilnehmern/innen festgestellt. Gegen 19.00 Uhr fanden sich ca. 20 Kritiker/-innen der aktuellen Corona-Maßnahmen am Europaplatz ein. Der Aufzug zog durch die Innenstadt und endete wieder am Europaplatz. Beide Versammlungen endeten gegen 20.10 Uhr.

Goldenstedt:

Bei der in Goldenstedt angemeldeten Versammlung unter dem Motto: "Pro Impfen" versammelten sich ab 18.00 Uhr 12 Personen. Dieser Veranstaltung standen 10 Corona-Kritiker/-innen gegenüber. Beide Versammlungen verliefen ohne Vorkommnisse und waren gegen 19.00 Uhr beendet.

Neuenkirchen-Vörden:

Zu 18.00 Uhr fanden sich 5 Personen am Kirchplatz zu einer nicht angezeigten Versammlung ein. Um 18.30 Uhr wurde die Versammlung für beendet erklärt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell