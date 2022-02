Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl einer Geldbörse

Zwischen Samstag, 26. Februar 2022, 23.00 Uhr und Sonntag, 27. Februar 2022, 02.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in einer Gaststätte in der Lange Straße eine graue GUCCI-Geldbörse samt Inhalt einer 51-Jährigen aus Cloppenburg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Brand eines Holzlattenzauns

Am Sonntag, 27. Februar 2022, gegen 23.45 Uhr, gerieten aus bislang ungeklärter Ursache in der Theresienstraße Teile eines Holzlattenzaunes eines 49-Jährigen aus Cloppenburg in Brand. Mehrere Zaunelemente wurden hierdurch vollständig zerstört. Das Feuer konnte durch den Eigentümer eigenständig gelöscht werden. Die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg erschien mit 13 Kameraden vor Ort. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 150 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 27. Februar 2022, kam es gegen 16.55 Uhr auf der Ahlhorner Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 54-Jähriger aus Bad Zwischenahn und eine 25-Jährige aus Ermke befuhren mit ihren PKWs in genannter Reihenfolge die Ahlhorner Straße (Bundesstraße B213) in Fahrtrichtung Ahlhorn. Im Streckenverlauf musste der 54-Jährige verkehrsbedingt bremsen. Dies übersah 25-Jährige und fuhr auf das Fahrzeug des Zwischenahners auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 14000 Euro. Die 25-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Emstek OT Halen - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 27. Februar 2022, kam es gegen 14.30 Uhr auf der Höltinghauser Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 45-Jähriger aus Halen befuhr mit seinem Motorrad die Höltinghauser Straße in Emstek in Fahrtrichtung Höltinghausen. In einer Kurve kam er aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Straßengraben. Der 45-Jährige verletzte sich schwer. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die entstandene Schadenshöhebeträgt 2500 Euro.

Cappeln - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 28. Februar 2022, kam es zwischen 08.05 Uhr und 09.55 Uhr in Cappeln, Bokeler Straße, zu einer Verkehrsunfallflucht: Auf dem Parkstreifen bei einer dortigen Arztpraxis wurde ein schwarzer PKW VW Golf VI eines 26-jährigen Emstekers durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Hierdurch entstand ein leichter Sachschaden an der vorderen Stoßstange des VW Golf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter Tel.: (04478) 958600 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Diebstahl einer Geldbörse

Am Freitag, 25. Februar 2022, 11.20 Uhr, kam es in einem Verbrauchermarkt in der Lange Straße zum Diebstahl einer grau-schwarzen Leder-Geldbörse samt Inhalt einer 84-jährigen Frau aus Essen (Oldenburg). Die Geldbörse befand sich zum Tatzeitpunkt in der Handtasche der Geschädigten, welche sie vorne an den Einkaufswagen gehängt hatte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Oldenburg) unter der Telefonnummer (05432) 924700 entgegen.

