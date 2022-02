Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmitteilung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel- Verkehrsunfall mit Lebensgefahr

Am Sonntag, 27.Februar 2022, um 15:09 Uhr befand sich ein 41-jähriger Jogger aus Garrel auf der Südstraße in Garrel in Richtung Beverbruch. Ein 67-jähriger PKW-Fahrer aus Garrel befuhr die Südstraße in die gleiche Richtung, als der Jogger plötzlich und unvermittelt nach links trat. Dieser wurde frontal vom PKW erfasst und durch die Kollision lebensgefährlich verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell