Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cloppenburg

Vechta für das Stadtgebiet und den südlichen Landkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis / Versicherungsschutz und unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Samstag, 26.02.2022, gegen 14.50 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Cloppenburger mit einem Pkw die Straße "Am Stadtpark" in Cloppenburg. Bei einer Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass am Pkw nicht die zugehörigen Kennzeichen angebracht waren und dieser nicht versichert war. Weiterhin stand der Fahrzeugführer unter Einfluss von Betäubungsmitteln und ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Cloppenburg - Trunkenheitsfahrt

Am Sonntag, 27.02.2022, gegen 00:30 Uhr, teilte ein Zeuge einen Pkw im Stadtgebiet mit, welcher ohne Abblendlicht und in Schlangenlinien fuhr. Der 42-jährige Fahrzeugführer aus Cloppenburg konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten kontrolliert werden. Ein Test am Alcomaten ergab einen Wert von 2,10 %o. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Cappeln- Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Samstag, 26.02.2022, gegen 22.40 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Mann aus Cappeln mit einem Pkw die Lerchenstraße in Cappeln. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Lindern - Verkehrsunfall mit Flucht unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, 26.02.2022, gegen 16.30 Uhr, befuhr ein 74-jähriger Mann aus Lindern mit seinem Pkw die Löninger Straße. Beim Vorbeifahren beschädigte er ein ordnungsgemäß abgestelltes Kraftfahrzeug. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt zunächst fort. Nach ca. 40 Minuten kehrte er zum Unfallort zurück. Die Polizeibeamten stellten fest, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test am Alcomaten ergab einen Wert von 0,57 %o. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 4000 Euro geschätzt.

Lindern - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, 26.02.2022, gegen 21.55 Uhr, befuhr ein 43-jähriger Mann aus Lindern mit seinem Pkw die Straße Zur Radde aus Richtung Werlte kommend in Richtung Lastrup. Er beabsichtige an der Einmündung Werlter Straße nach links in diese einzubiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden, vorfahrtberechtigen Pkw eines 19-jährigen Werlters. Durch den Zusammenstoß wurde beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme wurden festgestellt, dass der Linderner unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test am Alcomaten ergab einen Wert von 1,98 %o. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 12400 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell