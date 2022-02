Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 25.02/26.02.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland/ OT Sedelsberg- Trunkenheit im Straßenverkehr-

Am 26.02.2022, gegen 00:50h, befuhr ein 38-jähriger Böseler mit seinem Pkw die Koloniestraße in 26683 Saterland/ OT Sedelsberg. Hier wurde er aufgrund seiner auffälligen Fahrweise durch eine Funkstreifenwagenbesatzung des PK Friesoythe angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der 38-jährige deutlich unter Alkoholeinfluss steht. Ein durchgeführter Test am mobilen Alcomaten ergibt einen AAK Wert von 1,29 Promille. Daher wurde dem 38-jährigen eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Friesoythe/OT Neuvrees - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss-

Am 26.02.2022, gegen 01:30h, befuhr ein 19-jähriger Friesoyther die Straße "Altenend" in 26169 Friesoythe / OT Neuvrees. Aus bislang unbekannter Ursache gerät der 19-jährige zunächst von der Straße ab und kollidiert mit einem Stromverteilerkasten. Bei der Unfallaufnahme kann dann jedoch der Grund festgestellt werden. Der 19-jährige steht deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Test am mobilen Alcomaten ergibt einen Wert von 1,41 Promille. Dem 19-jährigen wurde daher eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Es entsteht Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell