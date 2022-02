Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Pedelec-Diebstahl

Zwischen Mittwoch, 23. Februar 2022, 18.00 Uhr, und Donnerstag, 24. Februar 2022, 7.35 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein grün-schwarzes E-Bike der Marke KTM, Modell Cento, aus dem Eingangsbereich eines Wohnhauses in der Brinkstraße. Das E-Bike hat eine Rahmengröße von 60 Zentimetern und verfügt über eine Kettenschaltung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Damme - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 24. Februar 2022, um 07.45 Uhr, befuhr eine 15-Jährige aus Damme die Dammer Straße mit einem Kleinkraftrad, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die 15-Jährige wurde in die Obhut ihrer Eltern übergeben. Ihr wurde die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Damme - Diebstahl einer Geldbörse

Am Donnerstag, 24. Februar 2022, in der Zeit von 12.30 Uhr bis 13.00 Uhr entwendeten unbekannte Täter in Damme, Wiesenstraße, die rote Geldbörse samt Inhalt einer 71-jährigen Frau aus einem Stoffbeutel, während sie Einkäufe in einem dortigen Discounter tätigte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme unter 05491-99936-0 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Diebstahl von LKW-Batterien

In der Zeit zwischen Mittwoch, 23. Februar 2022, 20.00 Uhr, und Donnerstag, 24. Februar 2022, 05.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter aus zwei Sattelzugmaschinen die Fahrzeugbatterien. Die Fahrzeuge parkten während dieser Zeit auf einem Autohof an der Straße Hörster Heide. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Holdorf - Verkehrsunfall in Verbindung mit Trunkenheit im Verkehr / Widerstand / Bedrohung / Beleidigung / Körperverletzung

Am Donnerstag, 24. Februar 2022, um 20.35 Uhr befuhr ein 40-Jähriger aus Steinfeld die Industriestraße mit einem Transporter aus Richtung Steinfeld. Hierbei übersah er einen Kreisverkehr und fuhr geradeaus darüber. Sein Transporter kam in einem Graben zum Stillstand. Der 40-Jährige flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Holdorf, konnte jedoch im Rahmen der Fahndung in Holdorf an der Dammer Straße, auf dem Gelände eines dortigen Einkaufsmarktes gestellt werden. Dort hatte er einem 51-Jährigen und einer 42-Jährigen aus Badbergen unvermittelt mit der Faust gegen den Kopf geschlagen, nachdem diese sich geweigert hatten, ihn nach Hause zu fahren. Während der Sachverhaltsaufnahme durch die Beamten leistete der 40-Jährige Widerstand und bedrohte und beleidigte die eingesetzten Beamten, sodass er letztlich mittels Handfesseln fixiert werden musste. Es stellte sich heraus, dass der 40-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand und war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und mehrere Strafverfahren gegen den Steinfelder eingeleitet.

Vechta - Diebstahl einer Geldbörse

Am Donnerstag, 24. Februar 2022, in der Zeit von 14.15 Uhr bis 15.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Vechta, Diepholzer Straße, die Geldbörse samt Inhalt einer 75-jährigen Frau aus Vechta aus deren Handtasche, als diese Einkäufe in einem dortigen Discounter tätigte. Die Geldbörse befand sich in ihrer Handtasche, die sie in ihrem Einkaufswagen abgestellt hatte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Einbruchdiebstahl in Wohnung

Am Donnerstag, 24. Februar 2022, zwischen 07.35 Uhr und 15.15 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter in Vechta, Nelkenstraße, gewaltsam Zutritt in eine Wohnung in der Nelkenstraße. Sie durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit zwischen Mittwoch, 23. Februar 2022, 20.00 Uhr, und Donnerstag, 24. Februar 2022, beschädigten bislang unbekannte Täter in der Münsterstraße einen dort abgestellten PKW Renault Master eines 54-Jährigen aus Vechta. Hierdurch entstand Schaden am Lack sowie eine Delle vorne links. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Visbek - Verkehrsunfallflucht / Z e u g e n a u f r u f

Von Dienstag, 22. Februar 2022, 22.00 Uhr, bis Mittwoch, 23. Februar 2022, 20.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug im Ginsterweg in Visbek einen im Wendehammer abgestellten Pkw VW Golf eines 21-Jährigen aus Visbek. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04445-950470 in Verbindung zu setzen.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 24. Februar 2022, 17.00 Uhr, befuhren ein 17-Jähriger aus Damme (Fahrschule im Praxisunterricht) und eine 62-jährige aus Colnrade die Oldenburger Straße (Bundestraße B69) in Vechta in Fahrtrichtung einer dortigen Tankstelle. Auf Höhe der Bedarfsampel der Straße Vardel hielt der 17-Jährige aufgrund der rotlichtzeigenden Lichtzeichenanlage verkehrsbedingt als erster an der Haltelinie an. Die 62-Jährige auf das Fahrschulfahrzeug auf. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro. Der 17-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell