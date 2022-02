Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Essen (Oldenburg) - Diebstahl einer Geldbörse

Am Mittwoch, 23. Februar 20022, um 17.00 Uhr, entwendeten zwei bislang unbekannte Personen auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Lange Straße die schwarze Geldbörse samt Inhalt einer 77-jährigen Frau aus Essen (Oldenburg) aus deren Handtasche. Die betroffene Frau konnte die Personen wie folgt beschreiben:

Männliche Person:

- Ca. 30 - 35 Jahre alt, - Ca. 163 - 168 cm groß, - Korpulent, - schwarze Haare, - bekleidet mit einer blauen Jeans, einer dunklen Bomberjacke und einem schwarzen Mund-Nasen-Schutz

Weibliche Person:

- ca. 30 Jahre alt, - ca. 163 - 168cm groß, - korpulent, - bekleidet mit einer bunten Jacke und einer bunten Mütze

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Oldenburg) unter Tel.: (05434) 924700 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Diebstahl von Holz

In der Zeit zwischen Dienstag, 22. Februar 2022, 18.30 Uhr, und Mittwoch, 23. Februar 2022, 08.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Löninger Straße diverse, bereits fertig geschnittene Holzstücke (Eiche, Astholz), die hinter dem Grundstück auf einem Acker lagen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Oldenburg) unter Tel.: (05434) 924700 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 23. Februar 2022, um 15.10 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Lange Straße auf dem Parkplatz der dortigen Bank einen dort abgestellten PKW VW Golf 6 eines 30-Jährigen aus Lastrup. Die Höhe des hierdurch entstandenen Sachschadens beträgt 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Oldenburg) unter Tel.: (05434) 924700 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Dienstag, 22. Februar 2022, 13.00 Uhr, und Donnerstag, 24. Februar 2022, 10.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter im Prozessionsweg die Windschutzscheibe vom PKW Fiat Punto einer 36-Jährigen aus Cloppenburg. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Donnerstag, 24. Februar 2022, gegen 15.00 Uhr, wurde in der Fritz-Reuter-Straße ein 15-Jähriger aus Cloppenburg auf einem sogenannten Elektro-Scooter festgestellt, für den keine Pflichtversicherung bestand. Dem 15-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Strafverfahren eingeleitet und seine Erziehungsberechtigten in Kenntnis gesetzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 24. Februar 2022, um 15.00 Uhr, kam es auf dem Lankumer Ring zu einem Verkehrsunfall: Ein 17-Jähriger aus Garrel fuhr mit seinem Kleinkraftrad vom Schulgelände auf den Lankumer Ring. Dabei übersah er das Fahrzeug einer 19-Jährigen aus dem Saterland, welche den Lankumer Ring in Richtung Cappelner Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der 17-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Die Höhe des Gesamtsachschadens beträgt 2500 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 24. Februar 2022, zwischen 13.30 Uhr und 14.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Soestenstraße auf dem Parkplatz des dortigen Einkaufszentrums den PKW Mazda 6 einer 44-Jährigen aus Cloppenburg. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Emstek - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 23. Februar 2022, zwischen 09.50 Uhr und 10.20 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer Am Mühlencenter einen auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes abgestellten PKW Renault Duster einer 56-Jährigen aus Lastrup. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Am Donnerstag, 24. Februar 2022, zwischen 16.00 Uhr und 16.20 Uhr, kam es zu einer weiteren Verkehrsunfallflicht: Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Lange Straße das in einer seitlichen Parklücke stehende Fahrzeug eines 60-Jährigen aus Emstek am linken Außenspiegel beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 250 Euro. Der Schadensverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne Angaben zu seiner Unfallbeteiligten zu machen.

Sachdienliche Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei Emstek unter Tel.: (04473) 932180 entgegen.

