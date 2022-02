Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland- Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, 23.Februar 2022, gegen 11.10 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Saterländer mit seinem PKW die Hauptstraße. Auf einem dortigen Tankstellengelände fuhr er gegen den Eingangsbereich und setzte seine Fahrt fort. Anschließend fuhr er zu seiner Arbeitsstelle. Hier konnte der Fahrzeugführer angetroffen und kontrolliert werden. Da sich der Verdacht ergab, dass der 31-Jährige unter Alkoholeinfluss stand, wurde ein Vortest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 2,57 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Saterländer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer schwer und einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 23.Februar 2022, gegen 18.35 Uhr, befuhr ein 72-Jähriger aus Esterwegen mit seinem PKW die Alte Moorstraße. Als vor ihm ein Hund die Fahrbahn querte, kollidierte er mit diesem. Hierdurch kam es zu einem Reifenplatzer. Der 72-Jährige kam mit seinem PKW zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er einen Baum touchierte. Anschließend lenkte er sein Fahrzeug gegen und fuhr in eine linksseitige Hecke. Der Esterweger erlitt leichte, seine 65-jährige Beifahrerin schwere Verletzungen. Der Hund wurde durch den Unfall tödlich verletzt. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 5500 Euro.

Saterland- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, den 23.Februar 2022, gegen 07.45 Uhr, befuhr eine 49-jährige Saterländerin mit ihrem PKW die Hauptstraße aus Ramsloh kommend in Richtung Scharrel. Als sie in einen dortigen Kreisverkehr einfuhr, übersah sie eine bevorrechtige 14-jährige Saterländerin, die mit ihrem Fahrrad den Kreisel befuhr und kollidierte mit dieser. Durch den Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin und zog sich leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

Friesoythe- Verkehrsunfall mit zwei schwer und einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, den 23.Februar 2022, gegen 15.45 Uhr, befuhr eine 28-jährige Friesoytherin mit ihrem PKW die Tecklenburger Straße in Richtung Hinter der Burgwiese. Eine 35-jährige aus Friesoythe lief zu diesem Zeitpunkt am Fahrbahnrand fußläufig in die gleiche Richtung. Bei sich führte sie ein Pony, auf dem sich ein 4-jähriges Mädchen befand. Beim Durchfahren einer S-Kurve übersah die PKW-Fahrerin das die Fußgängerin und das Pony und kollidierte mit diesem und dessen Führerin. Das kleine Mädchen stürzte hierdurch vom Pony und erlitt schwere Verletzungen. Die 35-Jährige wurde ebenfalls schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Das Mädchen wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des PKW blieb unverletzt. Ihr Fahrzeug war nach dem Unfall noch fahrbereit. Das Pony wurde durch die Kollision mit dem PKW leicht verletzt. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 2000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell