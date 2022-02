Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - LKW angegangen

In der Zeit zwischen Dienstag, 22. Februar 2022, 20.30 Uhr, und Mittwoch, 23. Februar 2022, 6.40 Uhr, schlugen bislang unbekannte Personen die Seitenscheibe einer Sattelzugmaschine ein, die zum Zeitpunkt der Tat auf dem umzäunten Gelände einer Lkw-Werkstatt in der Rudolf-Diesel-Straße abgestellt war. Nach bisherigen Erkenntnis wurde nichts entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum unter 04446 959710 entgegen.

Bakum - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 22. Februar 2022, 09.40 Uhr fuhr ein 48-jähriger Mann aus Bakum mit einem Pkw auf der Vechtaer Straße, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Diese wurde ihm erst vor wenigen Tagen entzogen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Die Halterin des Fahrzeuges, eine 44-jährige Frau aus Westerstede, ließ die Fahrt zu. Gegen sie wurde ebenfalls ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 22. Februar 2022, um 15.27 Uhr fuhr ein 28-jähriger Autofahrer aus Lohne auf der Klapphakenstraße ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Bakum - Trunkenheit im Verkehr

Am Dienstag, 22. Februar 2022, 18.00 Uhr fuhr ein 38-jähriger Autofahrer auf der Harmer Straße und geriet in eine Kontrolle der Polizei. Hierbei hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,21 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Außerdem wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein sichergestellt.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung

Am Dienstag, 22. Februar 2022, 22.20 Uhr fuhr ein 21-jähriger Mann aus Vechta mit einem Pkw auf dem Bergweg, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Der 21-Jährige legte einen gefälschten belgischen Führerschein vor. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein wurde sichergestellt. Der Halter des Pkw, ein 44-jähriger Mann aus Vechta, ließ die Fahrt zu. Gegen ihn wurde ebenfalls ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lohne - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Dienstag, 22. Februar 2022, um 16.25 Uhr, fuhr ein 57-jähriger Autofahrer aus Lohne auf der Dinklager Straße und geriet in eine Kontrolle der Polizei. Die Polizeibeamten hatten den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Visbek - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 21. Februar 2022, zwischen 9.27 Uhr und 10.12 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug beim Ein-/Ausparken auf einem Parkplatz eines Kindergartens in der Overbergstraße den rechten Seitenspiegel eines Daimler B180. Anschließend verließ die Person den Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek unter 04445/950470 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 22. Februar 2022, 15.31 Uhr fuhr eine 65-jährige Frau aus Holdorf mit ihrem Pkw auf dem Dominkanerweg in Fahrtrichtung Windallee. Im Kreuzungsbereich wollte sie in die Windallee abbiegen und dabei kollidierte mit einem 11-jährigen Radfahrer aus Vechta, welcher bei geschalteten Grünzeichen der Fußgängerampel die Windallee überquerte. Der junge Radfahrer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

