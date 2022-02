Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit zwischen Montag, 21. Februar 2022, 18.00 Uhr, und Dienstag, 22. Februar 2022, 11.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person das vordere Kennzeichen eines Pkw, welcher in der Straße Stratmanns Gärten stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 22. Februar 2022, um 5.35 Uhr, fuhr eine 21-jährige Autofahrerin aus Friesoythe auf der Friesoyther Straße in Richtung Soestenstraße. Ein 39-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg fuhr auf der Friesoyther Straße in entgegengesetzter Richtung. Dieser wollte nach links auf die B72 in Richtung Vechta auffahren. Dabei kollidierte er mit der entgegenkommenden Friesoytherin. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. Die Autofahrerin aus Friesoythe wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Cappeln - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Dienstag, 22. Februar 2022, um 6.50 Uhr, fuhr ein 55-jähriger Autofahrer aus Essen (Oldb.) auf der Straße Zur Burg in Richtung Vestrup und wollte in die Elstener Straße abbiegen. Der 52-jährige Autofahrer aus Molbergen fuhr auf Vestruper Straße in Richtung Warnstedt. Beim Abbiegevorgang des 55-jährigen Autofahrers kam es zum Zusammenstoß und an beiden Pkw entstand Sachschaden. Beide Autofahrer wurden leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht.

Lastrup - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 18. Februar 2022, zwischen 15.05 Uhr und 15.55 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug einen Daimler E220, welcher auf einem Parkstreifen in der Ackerstraße stand. Die Person hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter 04472 932860 entgegen.

Löningen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 22. Februar 2022, um 18.35 Uhr, fuhr ein 26-jähriger Autofahrer aus Essen (Oldb.) auf der B 213 aus Richtung Herzlake kommend in Richtung Löningen. Ein 44-jähriger Autofahrer aus Essen (Oldb.) fuhr vor ihm. Dieser musste verkehrsbedingt abbremsen und der 26-jährige Mann fuhr auf. Der 44-jährige Mann wurde dabei leicht verletzt.

Emstek - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Personen

Am Dienstag, 22. Februar 2022, um 19.20 Uhr, wollte eine 33-jährige Autofahrerin aus Emstek von einem Grundstück eines Fitnessstudios auf die Lange Straße in Richtung Ortsmitte abbiegen. Hierbei kollidierte sie mit der von links kommenden, bevorrechtigten 58-jährigen Autofahrerin aus Emstek. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 58-jährige Frau wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

