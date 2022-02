Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Ergänzung zur Pressemitteilung vom 16.2.2022 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5148097)

Am Mittwoch, 16. Februar 2022, 02.25 Uhr, versuchten zwei unbekannte Männer in Lohne, Neuer Markt, in ein Juweliergeschäft einzubrechen. Die Täterbeschreibung kann nun detaillierter ergänzt werden:

Einer der Männer trug eine dunkle Cappy und war dunkel gekleidet. Allerdings trug er weiße Schuhe.

Der andere Mann war mit dunklen Schuhen und einer grauen Jogpants (ähnlich einer Jogginghose) bekleidet. Außerdem trug er schwarz-weiße Oberbekleidung. Die Ärmel und die Kapuze waren weiß, der Mittelteil (T-Shirt-Form) war schwarz. Ob es sich hierbei um einen Einteiler (zweifarbiger Kapuzenpullover) handelt oder ob er ein schwarzes T-Shirt über dem hellen Kapuzenpullover trug, ist bislang nicht bekannt.

Bei den beiden Männern könnte es sich um junge Erwachsene handeln. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442-80846-0 und die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Freitag, 11. Februar 2022 und Sonntag, 13. Februar 2022, wurden im Zitadellenpark durch unbekannte Personen 10 - 15 Pollerleuchten beschmiert. Drei Leuchten wurden außerdem schiefgetreten, zwei Leuchten sind komplett beschädigt worden und sind nun außer Betrieb. Die Schadenhöhe beträgt mehrere hundert Euro. Darüber hinaus wurde im Zeitraum von Montag, 14. Februar 2022,9.00 Uhr und Montag, 21. Februar 2022, 9.00 Uhr, eine Metallfigur mit schwarzer Sprühfarbe beschmiert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Damme - Gefährdung des Straßenverkehrs, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 21. Februar 2022, um 22.15 Uhr fuhr ein 23-jähriger Kleinkraftfahrer aus Vechta auf dem Jugendherbergsweg. Das Kleinkraftrad hatte kein Kennzeichen angebracht. Die Polizeibeamten wollten den Fahrer kontrollieren, woraufhin der Mann allerdings flüchtete. Die Polizeibeamten nahmen die Verfolgung auf. Während der Flucht versuchte der Mann mehrfach gegen den neben ihm fahrenden Streifenwagen zu fahren. Er fuhr rücksichtslos und mit hoher Geschwindigkeit. Im weiteren Verlauf wollte der Kleinkraftradfahrer schließlich über eine enge Fußgängerbrücke zu einem Supermarkt in der Straße Im Hofe flüchten und stürzte hier alleinbeteiligt. Zu Fuß setzte er die Flucht fort und konnte schließlich kurze Zeit später gestellt werden. Dabei leistete er erheblichen Widerstand. Bei der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass der 23-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und darüber hinaus unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Den Mann erwarten nun mehrere Ermittlungsverfahren.

Dinklage - Einbruch

Von Sonntag, 20. Februar 2022, 13.00 Uhr bis Montag, 21. Februar 2022, 05:15 Uhr, verschafften sich unbekannte Personen Zugang zu den Büroräumen eines Betriebes in der Dieselstraße und entwendeten eine Festplatte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage unter 04443-97749-0 entgegen.

Dinklage - Dieseldiebstahl

In der Zeit von Sonntag, 20. Februar 2022, 13.00 Uhr und Montag, 21. Februar 2022, 5.15 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen Zugang zu einem Gelände einer Firma in der Dieselstraße und entwendeten ca. 70 bis 80 Liter Diesel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage unter 04443-97749-0 entgegen.

Goldenstedt - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 21. Februar 2022, 17.02 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Autofahrer aus Goldenstedt die Kardinal-Graf-von-Galen-Straße in Goldenstedt, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,69 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 22. Februar 2022, 3.30 Uhr fuhr ein 23-jähriger Motorrollerfahrer aus Lohne den Radweg der Steinfelder Straße, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Zudem bestand der Verdacht, dass der 23-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Außerdem hatte der 23-Jährige Betäubungsmittel bei sich. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Visbek - Baum fällt auf Pkw

Am Montag, 21. Februar 2022, um 4.35 Uhr, fuhr eine 37-jährige Autofahrerin aus Goldenstedt auf der Wildeshauser Straße in Richtung Visbek. Hier fiel ein Baum auf ihren Pkw. Dabei wurde die Frau leicht verletzt und ein Krankenhaus gebracht.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 21. Februar 2022, um 5.45 Uhr, fuhr ein 20-jähriger Autofahrer aus Steinfeld und ein 31-jähriger Lkw-Fahrer aus Lohne auf dem Bergweg und hielten bei der Kreuzung Brägeler Straße bei einer roten Ampel. Beim Anfahren fuhr der LKW-Fahrer dem 20-Jährigen hinten auf, welcher zuvor aufgrund eines rechtsabbiegenden Pkw erneut abbremsen musste. Durch den Unfall wurde der Autofahrer leicht verletzt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 19. Februar 2022, zwischen 19.30 Uhr und 19.50 Uhr, touchierte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Falkenrotter Straße, einen ordnungsgemäß geparkten "Mercedes, C180" u. a. an der Beifahrertür. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Montag, 21. Februar 2022, 21.15 Uhr und Dienstag, 22. Februar 2022, 00.30 Uhr, parkte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug aus einer Parklücke in der Brinkstraße aus und touchierte hierbei einen schwarzen Audi, welcher dort geparkt stand. Der Schaden befindet sich an beiden Seitentüren der Fahrerseite. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

