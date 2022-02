Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Windschutzscheibe in Harsefeld eingeschlagen - Polizei sucht Zeugen, Autofahrer kommt in Jork in den Gegenverkehr - 27-Jährige Golffahrerin leicht verletzt

Stade (ots)

1. Windschutzscheibe in Harsefeld eingeschlagen - Polizei sucht Zeugen

Am vergangenen Sonntag, den 30.01. ist es in den Abendstunden zwischen 19:00 h und 20:30 h in Harsefeld in der Gotenstraße zu einer Sachbeschädigung gekommen.

Ein bisher unbekannter Täter hatte bei einem auf einer Parkfläche vor einem dortigen Mehrfamilienhaus geparkten Citroen C1 möglicherweise mit einem Baseballschläger oder ähnlichem Gegenstand die Windschutzscheibe eingeschlagen.

Der so angerichtete Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

Die Ermittler der Harsefelder Polizei suchen nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben können oder die verdächtige Personen in diesem Zusammenhang beobachtet haben.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-888260 zu melden.

2. Autofahrer kommt in Jork in den Gegenverkehr - 27-Jährige Golffahrerin leicht verletzt

Am heutigen frühen Morgen kam es gegen kurz vor 07:00 h im Alten Land in Jork in der Borsteler Reihe zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer leicht verletzt wurde.

Ein 43-jähriger Fahrer eines Mercedes aus Guderhandviertel war zu der Zeit in Richtung Ortsmitte unterwegs und geriet dabei aus bisher ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr.

Dort kam ihm zu dieser Zeit eine 27-jähiger Golffahrerin aus Oldendorf entgegen. Diese konnte aber nicht ausweichen und beide Fahrzeuge prallten zusammen.

Bei dem Unfall wurde die Golffahrerin leicht verletzt und nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen ins Buxtehuder Elbeklinikum eingeliefert, der Unfallverursacher blieb unverletzt.

Die Feuerwehren aus Jork und Borstel wurden alarmiert und rückten an der Unfallstelle an. Die Feuerwehrleute sicherten die Unfallfahrzeuge ab und kümmerten sich um auslaufende Betriebsstoffe.

Die Kreisstraße 26 musste für die Zeit der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt werden, der Verkehr wurde mit Hilfe der Feuerwehr örtlich umgeleitet. Es kam dabei zu leichten Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr.

Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall erheblich beschädigt, der Gesamtschaden wird auf ca. 40.000 Euro geschätzt.

