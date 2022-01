Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Pedelec-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Hanhofen (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pedelec-Fahrer und einem PKW kam es am Montag gegen 16:00 Uhr An den Gewerbewiesen. Ein 82-jähriger war mit seinem Fahrrad auf dem Radweg entlang der Hauptstraße in Richtung An den Gewerbewiesen unterwegs, als er im dortigen Einmündungsbereich die Vorfahrt der von links kommenden 81-jährigen PKW-Fahrerin missachtete. Durch die Kollision kam der Mann zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell