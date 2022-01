Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kontrollen im Stadtgebiet- Betriebserlaubnis in zwei Fällen erloschen

Speyer (ots)

Im Rahmen von gestrigen mobilen Kontrollen beziehungsweise einer Kontrollstelle, kam es um 11:30 Uhr in der Paul-Egell-Straße sowie um 12:15 Uhr in der Auestraße zum Erlöschen der Betriebserlaubnis insgesamt zweier Fahrzeuge. Sowohl ein 64-jähriger VW-Fahrer, der in der Paul-Egell-Straße kontrolliert wurde, als auch eine 30-jährige Mercedes-Fahrerin hatten an ihren Fahrzeugen Sonderräder montiert, für die sie keine Änderungsabnahme vorweisen konnten. Hierdurch kam es zum Erlöschen der jeweiligen Betriebserlaubnis. Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet und die Zulassungsstelle informiert.

