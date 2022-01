Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: 31-Jähriger verweigert Maske und verletzt Angestellten

Speyer (ots)

Weil ein 31-jähriger Badegast beim Verlassen eines Schwimmbades keine Mund-Nasen-Bedeckung trug, kam es am Samstagabend gegen 19:30 Uhr in der Geibstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach der Aufforderung eines 31-jährigen Angestellten, eine Mund-Nasen-Bedeckung aufzusetzen, ging der Badegast den Angestellten aus Altlußheim körperlich an und fügte ihm hierbei leichte Verletzungen am Kopf zu. Da er zudem eine 55-Jährige aus Böhl-Iggelheim beleidigte, wurde gegen den Mann aus Speyer neben Ermittlungen wegen Körperverletzung auch ein Verfahren wegen Beleidigung eingeleitet

