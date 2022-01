Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Versuchter Diebstahl aus PKWs

Speyer (ots)

Samstag, 22.01.2022, 17.00 Uhr bis 03.00 Uhr. Im genannten Zeitraum wurde von unbekanntem Täter bei zwei geparkten und offenbar unverschlossenen PKWs in der Widdergasse und im Grünen Winkel jeweils das Handschuhfach durchwühlt. Gefehlt hatte jedoch nichts. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in diesem Bereich nimmt die Polizei Speyer unter der Telefonnummer 06232/137-0 oder per E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell