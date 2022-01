Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Untypisches Verlassen eines Verkehrskreisels

Speyer (ots)

Samstag, 22.01.2022, 13.25 Uhr. Der 88-jährige Fahrer eines PKW Hyundai kam womöglich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit im Kreisel Auestraße/Franz-Kirrmeier-Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und an der dortigen Baumgruppe im Graben zum Stehen. Der Fahrer wurde hierbei leicht verletzt. Trotz Beschädigungen am Fahrzeugboden sind glücklicherweise keine Betriebsstoffe ausgetreten. Der Schaden am PKW wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Drei Bäume wurden beschädigt.

