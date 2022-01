Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung im Landschaftsschutzgebiet

Frankenthal (ots)

In der Nacht von Freitag, den 21.01.2022 auf Samstag, den 22.01.2022, beschädigten bislang unbekannte Täter mehrere Zaunelemente sowie Mülltonnen im Landschaftsschutzgebiet "Im kleinen Wald".

Darüber hinaus wurden zahlreiche Bierflaschen auf den Boden geworfen, wodurch die Wege sowie Wiesen mit Glasscherben übersäht waren.

Auf dem Gelände des im Landschaftsschutzgebiet ansässigen Tiergehege Frankenthal wurden zudem ein Holzzaun sowie eine Tiertränke beschädigt. In dem Gehege befanden sich zur Tatzeit Tiere.

Es wurde ein Schaden in Höhe von ca. 3000EUR verursacht. Die Polizei Frankenthal ermittelt nun aufgrund eines Hausfriedensbruchs und der Sachbeschädigung.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell