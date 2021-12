Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Unbekannte verlangen Geld von 21-Jährigem - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen für einen angezeigten Raub. Ein 21-Jähriger aus Castrop-Rauxel meldete sich auf der Polizeiwache und gab an, am Donnerstagabend von drei Unbekannten bedroht und beraubt worden zu sein. Gegen 19.45 Uhr sei auf der Kleine Lönsstraße - an der Sekundarschule - zunächst ein Jugendlicher/junger Erwachsener auf ihn zugekommen und habe Bargeld gefordert. Er habe dem Unbekannten etwas Geld angeboten, woraufhin der Täter aber mehr forderte - und die EC-Karte samt PIN verlangte. Inzwischen seien noch zwei weitere Unbekannte dazugekommen. Die Drei bedrohten den 21-Jährigen und forderten ihn auf, zusammen zu einer Bank zu fahren, um Geld abzuheben. Daraufhin sei der 21-Jährige mit den drei Unbekannten zu einem Geldautomaten Am Markt gefahren und hob Bargeld ab, das die Täter an sich nahmen und dann zu Fuß in unbekannte Richtung flüchteten. Der junge Mann blieb unverletzt.

Der "Haupttäter" wurde wie folgt beschrieben: etwa 19 bis 20 Jahre alt, ca. 1,75m bis 1,80m groß, sprach deutsch ohne Akzent, bläuliche OP Maske. Er war komplett schwarz bekleidet und trug eine schwarze Wollmütze. Die beiden anderen Täter konnte nur grob beschrieben werden als männlich, ca. 1,75m bis 1,80m groß, trugen schwarze Jacken.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall an der Sekundarschule (gegen 19.45 Uhr) und/oder Am Markt (gegen 20 Uhr) mitbekommen haben und/oder Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell