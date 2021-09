Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: PIN ausbaldowert und anschließen Debitkarte entwendet

Arnsberg (ots)

Korrektur (Wochentag im letzten Absatz)

Auf hinterlistige Art und Weise klaute am Mittwoch ein unbekanntes Diebespaar die Geldbörse samt Debitkarte einer 75-jährigen Frau. Mit der zuvor ausbaldowerten PIN hoben die Täter anschließend Geld vom Konto der Seniorin ab. Nach einem Einkauf in einem Supermarkt an der Ruhrstraße parkte die die Frau gegen 10.30 Uhr auf dem Köhlerweg. Als sie aus dem Auto ausstieg wurde sie von den beiden Tätern angesprochen. Das Paar sprach mit schlechten Deutschkenntnissen von einer Autopanne. Der Mann verwickelte die Frau in ein Gespräch und lenkte sie geschickt von ihrem Auto ab. Die Mittäterin nutze die Ablenkung und entwendete aus dem Auto die Gelbbörse der Arnsbergerin. Als ein Familienmitglied der Seniorin hinzukam, flüchtete das Paar zu Fuß den "Seltersberg" hinunter. Kurz nach dem Diebstahl suchten die Diebe einen Geldautomaten an der Henzestraße auf. Mit der entwendeten Debitkarte hoben sie Geld vom Konto ab. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter die Frau bereits beim Einkaufen als Opfer ausgewählt hatten. Als die Seniorin mit ihrer Debitkarte bezahlte, beobachtete das Pärchen die notwendige PIN-Eingabe. Anschließend folgten sie der Frau und entwendeten anschließend die Geldbörse samt Debitkarte. Das Diebespaar wird wie folgt beschrieben: Mann: etwa 50 Jahre alt, südländisches Aussehen, dunkle Haar, untersetzte Figur, weite beige Jacke, Jeanshose Frau: etwa 30 Jahre alt, südländisches Aussehen, dunkle Haare zum Zopf gebunden, weite beige Jacke, schwarze Bauchtasche

Eine direkt eingeleitete Fahndung nach den Täter blieb ohne Erfolg.

Die Polizei fragt: Wem ist am Mittwoch gegen 10 Uhr das Diebespaar im oder am Supermarkt auf der Ruhrstraße aufgefallen? Wer konnte den Diebstahl auf dem Köhlerweg beobachten? Wer hat die Täter beim Geld abheben gegen 10:40 Uhr an der Henzestraße gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

