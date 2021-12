Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop

In der Nacht zu Donnerstag brachen unbekannte Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Eichendorffstraße ein. Die Räume wurden offensichtlich nach Beute durchsucht. Ob etwas entwendet wurde steht allerdings nicht fest.

Castrop-Rauxel

In der Nacht zu Donnerstag gelangten Unbekannte in den Innenraum eines Baumarktes am Westring. Gewaltsam öffneten sie einen Tresor und flüchteten mit Bargeld in unbekannte Richtung. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Herten

Am Mittwochvormittag kletterten Unbekannte über einen Zaun in den Garten eines Mehrfamilienhauses an der Droste-Hülshoff-Straße im Stadtteil Westerholt. Über ein offen stehendes Fenster im Erdgeschoss gelangten die Täter ins Schlafzimmer. Hier wurde die Tür von innen verschlossen und das Schlafzimmer nach Beute durchsucht. Mit Schmuck und Bargeld flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Ebenfalls über ein geöffne6tes Fenster und zuvor ein Garagendach gelangten Unbekannte Am Alten Depot am frühen Mittwochabend in eine Wohnung. Hier nahmen die Täter Schmuck mit. Der Wohnungsinhaber war während des Einbruchs in einem anderen Raum. Der bemerkte die Tat erst später. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Waltrop

Zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmorgen verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Wohnung an der Hochstraße. Sie flüchteten mit Bargeld in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell