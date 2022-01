Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Speyer (ots)

Am 21.01.2022 gegen 16:10 Uhr befuhr die 37-jährige Fahrradfahrerin einen Supermarkparkplatz in der Auestraße. Als sie, noch beim Ausrollen absteigen wollte, fiel sie samt Fahrrad gegen einen dort geparkten PKW. Während der Unfallaufnahme durch die Polizei konnten Anzeichen einer Verkehrsuntüchtigkeit der Fahrradfahrerin festgestellt werden. Ein um 16:35 Uhr durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,7 Promille. Daher musste sie die Polizei auf die Dienststelle begleiten, wo ihr durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000EUR.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell