Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Körperliche Auseinandersetzung in Männerwohnheim

Frankenthal (ots)

Am Freitagmorgen, den 21.01.2022, kam es in einem Männerwohnheim in der Albertstraße in Frankenthal zu einer körperlichen Auseinandersetzung. An der Auseinandersetzung waren zwei Bewohner (34 Jahre und 26 Jahre alt) und zwei Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes (27 Jahre und 52 Jahre alt) beteiligt. Zunächst kam es zu einem verbalen Streit, welcher dann in einer handfesten Auseinandersetzung mündete. Der 26-jährige Bewohner und der 27-jährige Sicherheitsmitarbeiter erlitten leichte Verletzungen. Es wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

