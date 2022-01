Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Autofahrer unter Drogeneinfluss in Schifferstadt

Schifferstadt (ots)

Am gestrigen Abend richteten Kräfte der Polizeiinspektion Schifferstadt eine Kontrollstelle am Südbahnhof in Schifferstadt ein. Hierbei konnten gegen 23:30 Uhr bei einem 22-jährigen PKW-Fahrer Anzeichen auf einen vorherigen Drogenkonsum erlangt werden. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Amphetamin. Auf der Dienststelle wurde dem Fahrer durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde dem 22-Jährigen untersagt. Der fahrtüchtige Beifahrer setzte die Fahrt schlussendlich fort. Die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall informiert und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

