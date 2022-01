Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Falsche Polizeibeamte treiben ihr Unwesen in Atrip

Altrip (ots)

Am gestrigen Mittag kam es im Ortsgebiet Altrip zu Anrufen von angeblichen Polizeibeamten der Polizei Schifferstadt. Laut den angeblichen Polzisten sei in der Nachbarschaft der jeweiligen Angerufenen eingebrochen worden, bzw. Einbrüche seien geplant. In der Umgebung seien auch bereits vermeintliche Zivilkräfte der Polizei. Wie bei der Masche "Falscher Polizeibeamter" bereits bekannt, lenken die Anrufer das Gespräch schnell in Richtung vorhandenem Bargeld oder Schmuck der Opfer. Auch beabsichtigen die Betrüger, dass die Gespräche vertraulich bleiben und auf keinen Fall Angehörige verständigt werden sollen. Die Angerufenen berichteten richtigerweise Angehörigen von den Telefonaten, sodass die Betrugsmaschen erkannt wurden. Es kam zu keinem finanziellen Schaden. Die Polizei weist auf Folgendes hin: - Die Polizei wird Sie am Telefon niemals nach Wertsachen fragen. - Seitens der Polizei werden zum angeblichen Einbruchschutz keine Wertgegenstände präventiv sichergestellt, das machen nur Betrüger! - Lassen Sie sich am Telefon nicht überrumpeln. Wenn vermeintliche Polizeibeamte bei Ihnen anrufen, geben sie keine Informationen heraus und rufen zur Überprüfung bei der örtlichen Polizeidienststelle an. Scheuen Sie sich nicht, im Zweifel die 110 zu wählen.

