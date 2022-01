Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Drei PKW zerkratzt

Speyer (ots)

Unbekannte Täter zerkratzten in der Bahnhofstraße auf dem Parkplatz eines Supermarktes drei PKW an den jeweiligen Vorder- und Hintertüren mittels eines spitzen Gegenstandes im Zeitraum vom 18.01.2022 bis zum 20.01.2022, 10 Uhr, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 5000 Euro entstand.

Wer hat etwas beobachtet oder kann sonstige sachdienliche Hinweise liefern? Die Polizei Speyer bittet um Mitteilung an 06232/137-0 oder per Email an pispeyer@polizei.rlp.de.

