POL-PDLU: Römerberg - Mehrere Fahrraddiebstähle aus Garagen in Mechtersheim

Römerberg OT Mechtersheim (ots)

Unbekannte Täter drangen auf bislang unbekannte Weise im Zeitraum vom 17.01.2022, 16:30 Uhr, bis 18.01.2022, 12:30 Uhr, in die verschlossene Garage eines Einfamilienhauses in der Maxburgstraße ein und entwendeten daraus zwei E-Bikes der Marke Simplon Chenoa in den Farben schwarz und rot mit Rahmengrößen von 40 und 47 Zoll. Die Fahrräder hatten einen Wert von ca. 10.500 Euro.

Im Zeitraum vom 17.01.2022, 19:30 Uhr, bis zum 18.01.2022, 11:30 Uhr, drangen unbekannte Täter in eine Garage in der Limburgstraße ein und entwendeten auch aus dieser ein Pedelec der Marke Simplon Chenoa im Wert von ca. 4250 Euro.

Wer hat etwas beobachtet oder kann sonstige sachdienliche Hinweise liefern? Die Polizei Speyer bittet um Mitteilung an 06232/137-0 oder per Email an pispeyer@polizei.rlp.de.

