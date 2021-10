Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung Polizeikommissariat Peine vom Sonntag, dem 10.10.2021

Peine (ots)

Gefährliche Körperverletzung

Samstag, 09.10.2021, 03:30 Uhr

31241 Ilsede, Berliner Straße

Am frühen Samstagmorgen war ein 23-jähriger Ilseder fußläufig im Bereich Berliner Straße in Klein Ilsede unterwegs. An der Kreuzung des Heideweges begegneten ihm drei männliche Personen, die ihn unvermittelt angriffen und mehrere Schläge ins Gesicht versetzten. Anschließend entfernten sich die Personen vom Tatort. Bei den Tätern solle es sich um Heranwachsende mit dunkler Kleidung gehandelt haben. Das Opfer wurde durch den Angriff leicht verletzt. Zeugen, die Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Ilsede unter der Telefonnummer 05172 / 370 750 zu melden.

Diebstahl

Samstag, 09.10.2021, 10:40 Uhr 31224 Peine, Senator-Voges-Straße

Ein unbekannter Täter sprach am Samstagmorgen eine 85-jährige Frau aus Peine auf dem Gehweg der Senator-Voges-Straße an. Zunächst wurde die Seniorin derart in ein Gespräch verwickelt, dass sie abgelenkt war und nicht bemerkte, wie der Täter an Arm und Hand getragenen Schmuck entwendete. Der Täter entfernte sich anschließend in Richtung des Hagenmarktes. Der Täter wird als osteuropäisch aussehend. Er soll mit einer dunklen Jacke, vermutlich Lederjacke, und einer "Schiebermütze" bekleidet gewesen sein. Eine derzeit unbekannte Passantin soll Zeugin des Vorfalls geworden sein. Die Passantin sowie etwaige andere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171 / 99 90 zu melden.

Sachbeschädigung

Samstag, 09.10.2021, 16:00 - 17:00 Uhr

31246 Ilsede, Ilseder Weg

Am Samstagnachmittag wurde durch unbekannte Täter die Glaswand einer Bushaltestelle am Ilseder Weg in Oberg mutmaßlich mit einem Naturstein eingeschlagen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Es wurde ein Strafverfahren gegen unbekannt eingeleitet.

Verkehrsunfall

Sonntag, 10.10.2021, 00:45 Uhr 31228 Peine, Sundernweg

In der Nacht zu Sonntag befuhr ein 33-jähriger Peiner mit seinem Skoda den Sundernweg in Eixe. Dabei kam es im Vorbeifahren zum Zusammenstoß mit einem am Straßenrand geparkten VW Passat. Im Anschluss waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,02 Promille. Es wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst und der Führerschein des Unfallverursachers sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell