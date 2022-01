Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: betrunkener PKW-Fahrer verursacht Beinaheunfälle - Zeugen und Geschädigte gesucht

Frankenthal (ots)

Am 20.01.2022 gegen 18:50 Uhr wurde auf der Landstraße 453 zwischen Frankenthal und Heßheim ein schlangenlinienfahrender PKW gemeldet, der immer wieder gegen den Bordstein kam. Auch wäre es mehrmals zu Beinaheunfällen gekommen. Der PKW konnte schließlich in Gerolsheim angehalten werden. Der 63-jährige Fahrer aus dem Kreis Bad Dürkheim stand unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss. Ein Alkoholtest ergab 2,12 Promille.

Es wurde eine Blutprobe genommen und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen den Fahrer wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr nach § 316 StGB eingeleitet.

Am silbergrauen Mercedes des Mannes war ein frischer Streifschaden. Dieser konnte bisher nicht zugeordnet werden. Die Polizei bittet Zeugen und Geschädigte sich mit der Polizei Frankenthal in Verbindung zu setzen unter der Rufnummer 06233 / 313-0

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Wenn Sie Alkohol trinken, lassen Sie das Auto stehen!

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

