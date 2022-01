Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach Belästigung: Bundespolizei stellt zwei Männer in Silvesternacht

Köln (ots)

In der Silvesternacht wandten sich zwei junge Frauen an die Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof, nachdem sie von zwei Männern sexuell belästigt worden sein. Die Bundespolizei konnte die Tatverdächtigen im Nachgang stellen und leitete Ermittlungen ein.

Gegen 0:45 Uhr am 01.01.2022 wurden zwei junge Frauen im Alter 17 Jahren aus Langenfeld und Rösrath auf der Wache der Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof vorstellig und zeigten an, dass sie zuvor von zwei ihnen unbekannten Männern an der Deutzer Brücke sexuell belästigt wurden. Sie berichteten, am Rheinufer beim Durchqueren einer Absperrung, durch das vermeintliche Sicherheitspersonal, hier die unbekannten Männer, zurückgedrängt und dabei absichtlich an den Brüsten angefasst worden zu sein. Später begegneten sie den beiden Tatverdächtigen am Breslauer Platz wieder und wurden weiterhin mit obszönen Äußerungen belästigt. Die Beamten fahndeten mit der Beschreibung durch die Minderjährigen im Nahbereich und stellten die beiden 18-jährigen irakischen Verdächtigen fest. Nach Abschluss erster strafprozessualer Maßnahmen, überstellten die Bundespolizisten die Männer zuständigkeitshalber an die Landespolizei. Die jungen Damen wurden, begleitet durch ihre gesetzlichen Vertreter, ebenfalls bei der Kriminalwache des Polizeipräsidiums Köln vernommen. Die Bundespolizei leitete Strafverfahren wegen sexueller Belästigung gegen die beiden Heranwachsenden aus Essen ein, welche durch die Landespolizei übernommen werden. Zudem wurden die beiden Tatverdächtigen erkennungsdienstlich behandelt.

