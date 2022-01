Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Fahrraddiebstahl

Speyer (ots)

Am 20.01.2022 gegen 21:30 Uhr kam ein 23-jähriger Speyerer am Postplatz zu seinem dort abgestellten und verschlossenen Fahrrad zurück. Ein unbekannter männlicher Täter hatte bereits das Fahrradschloss geknackt und war im Begriff mit dem Fahrrad loszufahren. Der Eigentümer des Fahrrades sprach den unbekannten Täter an, worauf es zum Streitgespräch kam. Anschließend stieß der unbekannte Täter den Eigentümer zur Seite und flüchtete. Wer hat etwas beobachtet oder kann sonstige sachdienliche Hinweise liefern? Die Polizei Speyer bittet um Mitteilung an 06232/137-0 oder per Email an pispeyer@polizei.rlp.de.

