POL-LB: Autobahn A81, Gemarkung Gerlingen: Mehrere Fahrzeuge nach Unfallflucht beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 5:20 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker auf der Autobahn 81 aus Richtung Heilbronn in Richtung Leonberg. Zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Feuerbach und dem Dreieck Leonberg kam er aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, touchierte die dortige Betontrennwand und eine Warnbake. Die Warnbake wurde auf die Fahrbahn geschleudert und zerbrach in mehrere Teile, welche von insgesamt sechs anderen Fahrzeugen überfahren wurden. Diese Fahrzeuge wurden durch die Warnbake beschädigt, drei Fahrzeuge sogar so stark, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wurde mit 25.000 Euro angegeben. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, weshalb Personen, die Hinweise zum Unfall oder zum Unfallverursacher geben können, gebeten werden, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Telefonnummer 0711 6869230, zu melden.

