Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Mundelsheim: Fahrzeug gerät nach Frontalzusammenstoß auf der L 1115 in Brand

Ludwigsburg (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet kurz vor 16.00 Uhr ein 37-jährige Fahrer mit seinem BMW auf der Landesstraße 1115, nach der Autobahnanschlussstelle Mundelsheim in Fahrtrichtung Backnang, nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit einem 48-jährigen Ford Kuga Fahrer. Nach der Kollision fing der BMW Feuer und der 37-Jährige konnte durch Verkehrsteilnehmer schwer verletzt noch rechtzeitig aus seinem Fahrzeug gerettet werden. Der Fahrer des Ford Kuga wurde leicht verletzt. Seine 46 Jahre alte Beifahrerin mittelschwer. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst, welcher mit einem Notarzt, zwei Rettungsfahrzeugen und einem Krankentransportwagen vor Ort waren, in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die Feuerwehr Großbottwar hatte zur Brandbekämpfung und Bergungsmaßnahmen drei Fahrzeuge und 15 Einsatzkräfte entsandt. Der BMW brannte vollständig aus. Zur Unterstützung der Bergungsmaßnahmen war das THW mit einem Fahrzeug und fünf Einsatzkräften an der Unfallstelle. Die Landesstraße 1115 musste für die Rettungsmaßnahmen und zur Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Hierzu waren insgesamt fünf Streifenwagenbesatzungen, mit Unterstützung des Polizeihubschraubers vom Polizeipräsidium Einsatz sowie des Polizeipräsidiums Aalen, im Einsatz. Die Vollsperrung dauerte für Reinigungsmaßnahmen durch die Straßenmeisterei bis 21.00 Uhr an. Beim Verkehrsunfall entstand nach bisherigen Erkenntnissen ein Sachschaden von insgesamt rund 26.000 Euro und beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell