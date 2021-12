Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Unfall auf der L 1100

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von rund 25.000 Euro, drei beschädigte Fahrzeuge und zwei leicht verletzte Personen forderte ein Unfall, zu dem es am Donnerstag gegen 10:20 Uhr auf der Landesstraße 1100 in Steinheim an der Murr kam. Eine 39-jährige Opel-Lenkerin befuhr von Großbottwar kommend die L 1100 und wollte nach links in die Steinbeisstraße einbiegen. Hierbei übersah sie mutmaßlich den auf der L 1100 entgegenkommenden Audi eines 27-Jährigen. Nach der Kollision beider Fahrzeuge wurde der Audi auf einen, im Einmündungsbereich der Steinbeisstraße verkehrsbedingt wartenden, Mitsubishi einer 22-Jährigen geschoben. Durch den Unfall erlitten die 39-Jährige und der 27-Jährige leichte Verletzungen. Die 39-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste die L 1100 kurzzeitig voll gesperrt werden, es wurden Umleitungsmaßnahmen eingerichtet. Zudem war die Freiwillige Feuerwehr Steinheim an der Murr mit 15 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen am Einsatzort.

