Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Garagenbrand

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag stellten Bewohner eines Hauses in der Bahnhofstraße in Asperg gegen 13.15 Uhr fest, dass es in ihrer Garage zu brennen begonnen hatte. Hierauf alarmierten sie Feuerwehr und Polizei. Die Freiwillige Feuerwehr Asperg rückte mit acht Fahrzeugen und 41 Einsatzkräften aus. Gegen 13.50 Uhr konnte die Feuerwehr vermelden, dass der Brand gelöscht ist. Die Ursache für den Ausbruch ist derzeit noch ungeklärt. Das Innere der Garage und das Tor wurden vollständig zerstört. Aufgrund der Hitzeentwicklung wurde ein Fenster eines Nachbarhauses beschädigt. Um ein mögliches Überspringen auf dieses Nachbarhaus auszuschließen, musste sich die Feuerwehr Zutritt ins Innere verschaffen. Da sich zu diesem Zeitpunkt niemand zuhause befand, wurde ein Fenster eingeschlagen. Das Haus wurde jedoch, bis auf die Hitzeeinwirkung auf das Fenster, durch das Feuer nicht weiter beschädigt. Der an der Garage entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 50.000 Euro belaufen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

