POL-LB: Magstadt: Fußgängerin in der Oswaldstraße von Hund angesprungen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Beamte der Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, suchen Zeugen, die vergangenen Dienstag (14.12.2021) gegen 08.20 Uhr einen Vorfall zwischen einer 21-Jahre alten Fußgängerin und einer noch unbekannten Frau beobachtet haben, die in Magstadt mit zwei Hunden spazieren ging. Die 21-Jährige befand sich in Verlängerung der Oswaldstraße auf einem dortigen Feldweg in Richtung Hölzer Tal, als einer der beiden Hunde, der nicht angeleint war, auf sie zu rannte. Er sprang die junge Frau an und zwickte ihr dann in den Oberarm. Hierdurch wurde die Fußgängerin leicht verletzt. Die unbekannte Frau ging, nach einem Streitgespräch mit der 21-Jährigen, mit den zwei Vierbeinern weiter und entfernte sich. Der Hund, der die Frau attackierte, soll ein belgischer Schäferhund mit schwarzem Geschirr gewesen sein. Beide Hunde trugen Geschirre mit Aufschrift. Die Frau dürfte etwa 40-50 Jahre alt sein, hat längere, rotbraune Haare, ist etwa 170 cm groß und hat eine schlanke bis normale Statur.

