POL-LB: Weil der Stadt: Fahrzeug ausgebrannt

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist am Mittwochabend gegen 20:00 Uhr in der Hugo-Beyerle-Straße in Weil der Stadt ein BMW komplett ausgebrannt. Das Fahrzeug stand vor einer Garage geparkt. Die Freiwillige Feuerwehr Weil der Stadt rückte mit drei Fahrzeugen und 19 Wehrleuten aus und löschte den Brand. Der entstandene Sachschaden an dem ausgebrannten BMW wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. An der Garage und dem angrenzenden Wohnhaus entstand kein Schaden.

