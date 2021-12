Polizei Düren

POL-DN: Versuch mit der Brechstange Geldabzuheben misslingt

Düren (ots)

In den frühen Morgenstunden des 22.12.2021 versuchte ein unbekannter Täter einen Geldautomat in einer Bankfiliale aufzuhebeln.

Gegen 05:04 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter der zuständigen Sicherheitsfirma auf den Live-Videoaufzeichnungen eine unbekannte männliche Person in dem Bankvorraum eines Geldinstituts auf der Kölnstraße. Der Unbekannte versuchte einen Geldautomaten aufzuhebeln, hierfür nutzte er eine Brechstange, so der Zeuge. Nach der Auslösung des akustischen Alarms flüchtete die Person in unbekannte Richtung ohne seine Tat zu vollenden.

Die männliche Person wird wie folgt beschrieben:

- bekleidet mit einer dunklen Jacke mit einem weißen Streifen auf dem Rücken sowie einer dunklen Hose, ebenfalls mit weißen Streifen (in Kniehöhe) - die Person trug eine dunkle Mütze oder einen dunklen Helm - führte eine längliche Tasche sowie eine Brechstange mit

Zeugen, die zum Tatzeitraum etwa Auffälliges beobachtet habe, werden gebeten, sich unter der 02421 949-6425 bei der Polizei zu melden.

