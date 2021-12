Polizei Düren

POL-DN: Brand in Wohnhaus

Niederzier (ots)

Glück im Unglück hatten gestern Morgen die Bewohner eines Hauses in Niederzier-Hambach, als sie selbst frühzeitig einen Brand entdeckten.

Gegen 06:00 Uhr wurde die 30-jährige Bewohnerin des Hauses durch ihren Wecker geweckt und bemerkte Rauch in ihrem Schlafzimmer. Geistesgegenwärtig brachte sie sich und ihren vierjährigen Sohn in Sicherheit und rief die Feuerwehr zu Hilfe Die eingesetzte Feuerwehr löschte den Brand in einem angebauten Wintergarten, die 30-Jährige, so wie der Vierjährige wurden zur Behandlung mit einem Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

