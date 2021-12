Polizei Düren

POL-DN: Zweimal Taschendiebstahl

Kreis Düren (ots)

Zweimal wurden am Montag Senioren, die mit ihren Rollatoren unterwegs waren, Opfer von Taschendiebstählen.

Ein 85 Jahre alter Mann aus Jülich war am Montag gegen 10:00 Uhr in einem Supermarkt auf der "Großen Rurstraße" in Jülich einkaufen. Seine Geldbörse hatte er in einem Stoffbeutel, dieser wiederum hing an seinem Rollator. Als der Senior an der Kasse bezahlen wollte, stellte er fest, dass sich das Portemonnaie nicht mehr in dem Beutel befand. In seiner Geldbörse befand sich Bargeld in Höhe eines zweistelligen Betrages.

Ebenfalls am Montag wurde einer 84-Jährige aus Linnich die Geldbörse entwendet. Die Seniorin hielt sich gegen 16:30 Uhr an der Bushaltestelle "Kleine Kölnstraße" in Jülich auf. Während sie dort wartete, wurde ihr von einem ihr unbekannten Mann Hilfe bei der Suche nach der Busverbindung angeboten. Nach dem der Unbekannte der Frau aus Linnich weitergeholfen hatte, entfernte er sich gemeinsam mit einer unbekannten weiblichen Person zügig zu Fuß von der Bushaltestelle. Kurz darauf stellte die Seniorin dann den Verlust ihres Portemonnaies fest. Dieses hatte sie in dem Korb ihres Rollators aufbewahrt. Zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung hatten die unbekannten Täter bereits zweimal Geld in Höhe eines vierstelligen Betrages von dem Konto der Geschädigten abgehoben.

Die Seniorin beschrieb die beiden Personen wie folgt:

Mann: etwa 35-40 Jahre alt, 170 cm-175 cm groß, normale bis kräftige Statur, dunkle Haare Frau: etwa 35-40 Jahre alt, 160 cm- 170 cm groß, korpulent, trug ein beigefarbenes Halstuch

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder zu den beiden Personen geben können, werden gebeten, sich unter der 02421 949-6425 bei der Polizei zu melden.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

- Legen Sie Geldbörsen nicht oben in die Einkaufstasche, den Einkaufswagen oder in den Rollator, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen oder den Rollator und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell