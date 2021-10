Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall zwischen PKW und LKW

Rommerskirchen (ots)

Am Montagmorgen (11.10.), gegen 7:30 Uhr, kam es im Einmündungsbereich der Wasserburgstraße in die Bundesstraße 477 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW. Eine 62-Jährige befuhr mit ihrem VW die Wasserburgstraße und beabsichtigte nach ersten Erkenntnissen, nach links auf die Bundesstraße 477 abzubiegen. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem LKW, der auf der B477 in Richtung Rommerskirchen unterwegs war.

Die Autofahrerin verletzte sich leicht.

Es entstand ein hoher Sachschaden, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wurde die B477 einseitig gesperrt.

Das Verkehrskommissariat Grevenbroich hat die Ermittlungen übernommen.

